Тревогу по поводу исчезновения этого вида транспорта с улиц города уже не раз высказывали наши читатели. Городские власти успокаивают – трамвай останется.

– Дорогие коллеги, если моя первая поездка в ваш замечательный город была ознакомительная, то теперь я бы хотел обсудить с вами два, на мой взгляд, важных проекта, – начал свою приветственную речь поляк Ежи Тыц.