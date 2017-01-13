2017

тираж номера: 4410 экз. ← Свежий номер 14 января 2017 (3956)

Доверие читателей оправдаем! Приятно получать поздравления в день, когда чествуют лучших представителей твоего ремесла. Хотя работники отечественных СМИ и в День российской печати, 13 января, прямо среди приятных речей и подарков не расставались с блокнотами, диктофонами и видеокамерами. Приятно получать поздравления в день, когда чествуют лучших представителей твоего ремесла. Хотя работники отечественных СМИ и в День российской печати, 13 января, прямо среди приятных речей и подарков не расставались с блокнотами, диктофонами и видеокамерами.

Семь леди и я Несмотря на демографический кризис, многие подсознательно связывают наличие в семье пяти и более детей с асоциальными родителями и неустроенным бытом. «ГИ» побывали в гостях у Павла и Екатерины Белых, воспитывающих шесть очаровательных дочек, и готовы поспорить со сложившимся мнением. Несмотря на демографический кризис, многие подсознательно связывают наличие в семье пяти и более детей с асоциальными родителями и неустроенным бытом. «ГИ» побывали в гостях у Павла и Екатерины Белых, воспитывающих шесть очаровательных дочек, и готовы поспорить со сложившимся мнением.

О тех, кто по ту сторону Газета – единый, слаженный организм, в котором каждый «орган» имеет важное значение. Фотокорреспондент отвечает за снимки, журналисты пишут материалы, редакторы приводят их в читабельный вид… Газета – единый, слаженный организм, в котором каждый «орган» имеет важное значение. Фотокорреспондент отвечает за снимки, журналисты пишут материалы, редакторы приводят их в читабельный вид…

Балет с ПРИНЦессой в главной роли В среду, 11 января, «Динамо» в рамках Евролиги принимало на своем паркете польскую «Вислу». В среду, 11 января, «Динамо» в рамках Евролиги принимало на своем паркете польскую «Вислу».