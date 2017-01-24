2017

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Маршрут для несведущих: «аптека – поликлиника – аптека» С нового года аптеки прекратили отпускать антибиотики и ряд других лекарств без рецепта. Как нововведения отразились на пациентах, врачах и фармацевтах, рассказали на пресс-конференции чиновники от здравоохранения. С нового года аптеки прекратили отпускать антибиотики и ряд других лекарств без рецепта. Как нововведения отразились на пациентах, врачах и фармацевтах, рассказали на пресс-конференции чиновники от здравоохранения.

Меньше аварий и пожаров На минувшей неделе в драмтеатре прошло итоговое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На минувшей неделе в драмтеатре прошло итоговое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По новым правилам С 1 января изменился порядок расчета за горячую воду и отопление. С 1 января изменился порядок расчета за горячую воду и отопление.

Фримаркет как философия вещей «Настал момент очистить полки и шкафы и принести пользу окружающим!» – призывает идеолог и организатор фримаркета в Курске Карина Мыцких. «Настал момент очистить полки и шкафы и принести пользу окружающим!» – призывает идеолог и организатор фримаркета в Курске Карина Мыцких.