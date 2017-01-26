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Новости Курска

27 января 17-01
В Курске сегодня водителей проверят на трезвость
27 января 16-50
Курского стоматолога-педофила не посадят в тюрьму
27 января 16-26
В Курске поймали трёх распространителей наркотиков
27 января 12-01
У бывшей главы города Курска Ольги Германовой есть двойник на белгородском телевидении
27 января 11-54
В Курской области самая дешёвая продуктовая корзина
27 января 11-43
Курские дзюдоисты выиграли турнир в Старом Осколе
27 января 11-36
В Курске на Волокно в пожаре сгорела пенсионерка
27 января 11-26
В Курске утром под машину попала пешеход
26 января 17-51
В Курске прошёл отборочный этап чемпионата по робототехнике JuniorSkills
26 января 17-43
В Курске пройдёт ледовая автогонка «Курский соловей-2017»
26 января 16-15
В Курске ушли из жизни краеведы Владимир Степанов и Юрий Бугров
26 января 12-57
«Динамо» Курск одержало 10-ю победу в Евролиге над командой из Франции
26 января 12-29
В Курске пройдёт выставка репродукций Айвазовского
26 января 12-23
В Курске в аварию попали «Газель» и «десятка». Есть пострадавший
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Свежий номер 28 января 2017 (3962) тираж номера: 4410 экз.

Курскому трамваю – быть!

Тревогу по поводу исчезновения этого вида транспорта с улиц города уже не раз высказывали наши читатели. Городские власти успокаивают – трамвай останется.

Наше общее прошлое

– Дорогие коллеги, если моя первая поездка в ваш замечательный город была ознакомительная, то теперь я бы хотел обсудить с вами два, на мой взгляд, важных проекта, – начал свою приветственную речь поляк Ежи Тыц.

Подготовка началась

Успех всегда заметен

В Татьянин день, 25 января, во Дворце молодежи чествовали молодых ученых, отличившихся студентов и школьников. Награды вручал Александр Михайлов.

В гостях у Победы

Шумный Властелин, неукротимый Брест, грациозная Беспечность и великолепная Победа принимали у себя гостей – студентов Курского института кооперации.

Аркадий Гайдар: добро возвращается!

Социально значимый проект «Добрый след гайдаровцев» представлен курянам 19 января — накануне очередной годовщины со дня рождения «всадника, скачущего впереди».

Под звон клинков

«Курский соловей»

Зачетно покатались

Зритель, вперед!

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