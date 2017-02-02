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Новости Курска

03 февраля 19-14
Самолёты из Курска в Санкт-Петербург полетят с 1 апреля
03 февраля 19-09
В Курске автоледи протаранила две машины
03 февраля 18-21
В Курской области в 2016 году зафиксировали 29 случаев бешенства
03 февраля 17-55
В Курске ухудшится погода
03 февраля 17-43
На курском автовокзале задержали вооружённого обманутого мужа
03 февраля 12-24
В Курске перенесли зимние бега на ипподроме
03 февраля 11-41
Сегодня в Курске презентуют лондонский джаз-альбом Винцкевичей 2016 года
03 февраля 11-30
В Курске сегодня разыграют медали команды шпажистов
02 февраля 18-47
Курские сурки не предвещают раннюю весну
02 февраля 13-23
В Курске полиция предотвратила массовую драку
02 февраля 12-44
Курянка избивала собственного 10-летнего сына
02 февраля 12-36
В Курске вынесли приговор водителю, сбившему насмерть в декабре беременную девушку
02 февраля 11-18
В Курске соберутся стобалльники ЕГЭ 2014-2016
02 февраля 11-09
В Курске завтра откроется 1 этап Фестиваля работающей молодёжи «Юность-2017»
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Сети, которые помогают птичкам

Спасением для пичуг, борющихся за выживание на морозе, станет доброе дело, начатое школьницей Ангелиной Заблоцкой. Юная курянка предложила делиться в популярных ныне соцсетях... нет, не эффектными селфи, а фотоснимками кормушек, изготовленных своими руками и щедро наполненных крошками, семечками или любым другим кормом для пернатых.

Имя для курской галереи

Все больше зрителей собирают с каждой новой встречей вернисажи в рамках проекта «Приближение к искусству», старт которому дали в свое время первые лица муниципальной власти Курска.

Он жил в пространстве тревог и надежд

Пульт Личности

В Курске близится музыкальное событие исключительного масштаба: 10 февраля в концертном зале «МегаГРИННа» отметят круглые даты Русский камерный оркестр (КГУ) и дирижер, заслуженный работник культуры РФ Сергей Проскурин.

Победитель времени

По праву носит «победное» имя Виктор Склярук, заведующий отделом Курского областного краеведческого музея, отметивший на днях 75-летний юбилей. Есть поговорка, что время-де боится только пирамид. Но заслуженного работника культуры РФ оно явно уважает.

Великолепная пятерка сыграла на «пятерку»

В первый день февраля курское «Динамо» принимало у себя одну из лучших команд Европы – турецкий «Фенербахче». От этого матча зависело очень многое: победа гарантировала нашим второе место в подгруппе и преимущество своего поля в плей-офф.

Скучать не придется

Холода. Меры усилены

Съешь кашу, загадай желание

Этот день в истории

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