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Новости Курска

03 февраля 19-14
Самолёты из Курска в Санкт-Петербург полетят с 1 апреля
03 февраля 19-09
В Курске автоледи протаранила две машины
03 февраля 18-21
В Курской области в 2016 году зафиксировали 29 случаев бешенства
03 февраля 17-55
В Курске ухудшится погода
03 февраля 17-43
На курском автовокзале задержали вооружённого обманутого мужа
03 февраля 12-24
В Курске перенесли зимние бега на ипподроме
03 февраля 11-41
Сегодня в Курске презентуют лондонский джаз-альбом Винцкевичей 2016 года
03 февраля 11-30
В Курске сегодня разыграют медали команды шпажистов
02 февраля 18-47
Курские сурки не предвещают раннюю весну
02 февраля 13-23
В Курске полиция предотвратила массовую драку
02 февраля 12-44
Курянка избивала собственного 10-летнего сына
02 февраля 12-36
В Курске вынесли приговор водителю, сбившему насмерть в декабре беременную девушку
02 февраля 11-18
В Курске соберутся стобалльники ЕГЭ 2014-2016
02 февраля 11-09
В Курске завтра откроется 1 этап Фестиваля работающей молодёжи «Юность-2017»
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Свежий номер 02 февраля 2017 (3964) тираж номера: 6181 экз.

Куряне начали с побед

В тренировочном центре МегаГРИННа проходит первенство России по фехтованию среди кадетов. Состязаний такого уровня в этом виде спорта в Курске еще не было: в первенстве участвуют сильнейшие спортсмены России до 18 лет, имеющие II юношеский разряд и выше, выступающие за сборную региона и сборную страны.

Бобкову надо больше всех

Курян ждет встреча «под другим небом»

Круговорот идей и вещей в народе

В минувшие выходные в Курске прошел зимний фримаркет.

Хорошего старта!

В ЮЗГУ с целью подготовки Startup tour 2017 побывала делегация из Сколково.

Чудовище в Курском цирке

Зрительный зал притих. А над ним, словно струна, звучит, переливаясь, завораживающий голос: «Чудовищный оскал и в голосе металл… Таким, как я, надежды нет на счастье…»

Какой будет пенсия

Происшествия

Замечательно выходит!

Этот день в истории

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