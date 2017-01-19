2017

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Первый по безопасности На итоговом заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям наш город и лично глава администрации Курска Николай Овчаров получили ряд почетных наград. На итоговом заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям наш город и лично глава администрации Курска Николай Овчаров получили ряд почетных наград.

Живая память о «небесном курянине» Уроженцем Курска, чье имя славит без преувеличения вся планета, является преподобный Серафим, святой подвижник, в миру носивший имя Прохора Машнина. Чтобы делами чтить память о великом земляке, вот уже десять лет действует общественная организация в его честь. Уроженцем Курска, чье имя славит без преувеличения вся планета, является преподобный Серафим, святой подвижник, в миру носивший имя Прохора Машнина. Чтобы делами чтить память о великом земляке, вот уже десять лет действует общественная организация в его честь.

Сотни памятников при жизни Солидную дату отмечает 21 января старейшина региональной организации Союза архитекторов России, мастер, чьи труды служат ориентиром для коллег, – Виктор Семенихин. Солидную дату отмечает 21 января старейшина региональной организации Союза архитекторов России, мастер, чьи труды служат ориентиром для коллег, – Виктор Семенихин.

У трамваев снова будни В первые рабочие дни 2017 года в редакцию «ГИ» не раз обращались со звонками и устными просьбами куряне, сообщая, что, на их взгляд, на маршрутах областного центра значительно уменьшилось количество трамваев. В первые рабочие дни 2017 года в редакцию «ГИ» не раз обращались со звонками и устными просьбами куряне, сообщая, что, на их взгляд, на маршрутах областного центра значительно уменьшилось количество трамваев.

ОРВИ и грипп возвращаются По итогам первой январской недели СМИ сообщили о том, что эпидемию гриппа удалось переломить. К середине месяца ситуация изменилась. После каникул все вернулось на круги своя. По итогам первой январской недели СМИ сообщили о том, что эпидемию гриппа удалось переломить. К середине месяца ситуация изменилась. После каникул все вернулось на круги своя.

Паспорт благоустройства объекта: порядок оформления, согласования и утверждения В конце декабря 2016 года вступило в силу постановление администрации города Курска от 09.12.2016 №3978 «Об утверждении порядка оформления, согласования и утверждения паспорта благоустройства объекта, расположенного на территории МО «Город Курск». В конце декабря 2016 года вступило в силу постановление администрации города Курска от 09.12.2016 №3978 «Об утверждении порядка оформления, согласования и утверждения паспорта благоустройства объекта, расположенного на территории МО «Город Курск».