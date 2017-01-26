Погода в Курске
01 января, 03:01 oC,
Новости Курска
27 января 17-01
В Курске сегодня водителей проверят на трезвость
27 января 16-50
Курского стоматолога-педофила не посадят в тюрьму
27 января 16-26
В Курске поймали трёх распространителей наркотиков
27 января 11-54
В Курской области самая дешёвая продуктовая корзина
27 января 11-43
Курские дзюдоисты выиграли турнир в Старом Осколе
27 января 11-36
В Курске на Волокно в пожаре сгорела пенсионерка
27 января 11-26
В Курске утром под машину попала пешеход
26 января 17-43
В Курске пройдёт ледовая автогонка «Курский соловей-2017»
Архив новостей
26 января 12-29
В Курске пройдёт выставка репродукций Айвазовского
Статистика посещенийпросмотров 640;
сайта газеты за сутки:
посетителей: 425;
*по данным сервиса http://www.liveinternet.ru/
2017
← Свежий номер 28 января 2017 (3962) тираж номера: 4410 экз.
Курскому трамваю – быть!Тревогу по поводу исчезновения этого вида транспорта с улиц города уже не раз высказывали наши читатели. Городские власти успокаивают – трамвай останется.
Наше общее прошлое– Дорогие коллеги, если моя первая поездка в ваш замечательный город была ознакомительная, то теперь я бы хотел обсудить с вами два, на мой взгляд, важных проекта, – начал свою приветственную речь поляк Ежи Тыц.
Успех всегда заметенВ Татьянин день, 25 января, во Дворце молодежи чествовали молодых ученых, отличившихся студентов и школьников. Награды вручал Александр Михайлов.
В гостях у ПобедыШумный Властелин, неукротимый Брест, грациозная Беспечность и великолепная Победа принимали у себя гостей – студентов Курского института кооперации.
Аркадий Гайдар: добро возвращается!Социально значимый проект «Добрый след гайдаровцев» представлен курянам 19 января — накануне очередной годовщины со дня рождения «всадника, скачущего впереди».
- Законный баланс
- Свет отключат
- Памяти курских краеведов
- Одним абзацем
- Как избавиться от метеозависимости
- Оптимистичный съезд
- Новшества у следователей
- Дерзайте!
- Этот день в истории
- Забыла с умыслом?
- Здравствуйте! Мы пришли!
- Гостеприимная команда
- Сообщение о проведении кадастровых работ по уточнению местоположения границ и площади земельного участка
Электронная копия
номеров
Подписка на
электронную версию.
Подписка на PDF версию приложения «Деловой курьер»Оформить подписку
Обратите внимание