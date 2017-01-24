Погода в Курске

01 января, 03:01 oC,

Новости Курска

26 января 12-57
«Динамо» Курск одержало 10-ю победу в Евролиге над командой из Франции
26 января 12-29
В Курске пройдёт выставка репродукций Айвазовского
26 января 12-23
В Курске в аварию попали «Газель» и «десятка». Есть пострадавший
26 января 12-15
Под Курском столкнулись иномарки. Четверо пострадавших
26 января 12-05
Из Курска не исчезнут трамваи
25 января 17-28
Под Курском поймали московского полицейского
25 января 16-48
В Курске поймали риелтора-обманщика
25 января 16-31
В Курске участкового полиции поймали на взятке
25 января 16-06
В Курске сегодня ночью пройдут учения в торговом центре
25 января 14-45
В Курске "Дом Малевича" продают за 1 рубль
25 января 11-22
В Курске после снегопада ожидается похолодание
25 января 11-13
В Курске сегодня пройдёт «ЗАЧЁТная тусовка»
25 января 10-50
В Курске задержали преступников, проникших на завод «Маяк»
24 января 16-51
В Курске наркоман украл 150 тысяч рублей из магазина
Архив новостей



Статистика посещений
сайта газеты за сутки:

просмотров 2313;
посетителей: 1491;
*по данным сервиса http://www.liveinternet.ru/
Свежий номер 24 января 2017 (3960) тираж номера: 4410 экз.

Маршрут для несведущих: «аптека – поликлиника – аптека»

С нового года аптеки прекратили отпускать антибиотики и ряд других лекарств без рецепта. Как нововведения отразились на пациентах, врачах и фармацевтах, рассказали на пресс-конференции чиновники от здравоохранения.

Меньше аварий и пожаров

На минувшей неделе в драмтеатре прошло итоговое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

С Днем студентов!

По новым правилам

С 1 января изменился порядок расчета за горячую воду и отопление.

Фримаркет как философия вещей

«Настал момент очистить полки и шкафы и принести пользу окружающим!» – призывает идеолог и организатор фримаркета в Курске Карина Мыцких.

Язык цветов

Красные розы говорят о любви, желтые тюльпаны – к расставанию, белые лилии – свидетельство искреннего восхищения. А вы владеете языком цветов?

Электронная копия
номеров

Подписка на
электронную версию.

Оформить подписку

Подписка на PDF версию приложения «Деловой курьер»

Оформить подписку
Яндекс.Метрика