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Новости Курска
30 декабря 15-44
В Курске 3 января пройдёт фестиваль «Другой день»
30 декабря 15-25
Вчера в Курске легковушка врезалась в стоящий грузовик
30 декабря 13-34
Вчера в Курске паровозиком столкнулись 3 автомобиля
30 декабря 13-25
В Курске появился культурный центр имени Георгия Свиридова
30 декабря 13-13
Где в Курске запускать салюты в Новогоднюю ночь?
30 декабря 12-57
В Курске на улице Золотой сегодня вновь прорвало теплосеть
30 декабря 12-43
В Курске ночью сгорел двухэтажный гараж
29 декабря 18-46
В Курской области на предприятии деталью убило слесаря
29 декабря 18-14
В Курске признали бесхозными две иномарки
29 декабря 17-33
В Курске студентка обворовала соседку по общежитию
29 декабря 14-19
Сегодня утром на пешеходном переходе в Курске сбили женщину
29 декабря 14-07
Вчера под Курском в кювет опрокинулся КАМАЗ с прицепом
29 декабря 13-58
Вчера в супермаркете «Европа» искали бомбу
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Итожим то, что прожили...В руках бокал шампанского, по телевизору – «Ирония судьбы», а в голове мысли о будущем. Но перед тем, как начать новую жизнь в новом году, давайте вспомним, чем жили в уходящем 2016-м. Что беспокоило нас, что радовало и не оставляло равнодушными.
Новый адрес Георгия СвиридоваЛучшего новогоднего подарка, чем помещение для Свиридовского центра искусств, что открылось 30 декабря в здании Дворянского собрания, любителям музыки нельзя было и желать, причем не только курянам.
Новогодние фантазииСветящиеся елочки на крышах, летающие корабли и занесенные снегом фонтаны – часть праздничной фантазии, которую удалось создать предприятиям потребительской сферы, участвующим в городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление.
В русских традицияхПосле слов премьер-министра Дмитрия Медведева, что пора вместо кофе «американо» пить «руссиано», редакция «ГИ» решила отыскать к новогоднему столу блюда и напитки, которые бы соответствовали термину «традиционные».
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