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Новости Курска
03 февраля 19-14
Самолёты из Курска в Санкт-Петербург полетят с 1 апреля
03 февраля 19-09
В Курске автоледи протаранила две машины
03 февраля 18-21
В Курской области в 2016 году зафиксировали 29 случаев бешенства
03 февраля 17-55
В Курске ухудшится погода
03 февраля 17-43
На курском автовокзале задержали вооружённого обманутого мужа
03 февраля 12-24
В Курске перенесли зимние бега на ипподроме
03 февраля 11-30
В Курске сегодня разыграют медали команды шпажистов
02 февраля 18-47
Курские сурки не предвещают раннюю весну
02 февраля 13-23
В Курске полиция предотвратила массовую драку
02 февраля 12-44
Курянка избивала собственного 10-летнего сына
Архив новостей
02 февраля 11-18
В Курске соберутся стобалльники ЕГЭ 2014-2016
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← Свежий номер 02 февраля 2017 (3964) тираж номера: 6181 экз.
Куряне начали с победВ тренировочном центре МегаГРИННа проходит первенство России по фехтованию среди кадетов. Состязаний такого уровня в этом виде спорта в Курске еще не было: в первенстве участвуют сильнейшие спортсмены России до 18 лет, имеющие II юношеский разряд и выше, выступающие за сборную региона и сборную страны.
Круговорот идей и вещей в народеВ минувшие выходные в Курске прошел зимний фримаркет.
Хорошего старта!В ЮЗГУ с целью подготовки Startup tour 2017 побывала делегация из Сколково.
Чудовище в Курском циркеЗрительный зал притих. А над ним, словно струна, звучит, переливаясь, завораживающий голос: «Чудовищный оскал и в голосе металл… Таким, как я, надежды нет на счастье…»
- Женский вопрос
- Ударим по гриппу «каникулами»
- Одним абзацем
- Разводов меньше, дел о долгах больше
- Там, где стояла синагога...
- Календарь с твоим портретом? Легко!
- За чистоту родного языка
- Посвящение в кадеты
- Жаркий финал
- Как отдыхаем в 2017-м?
- Налог зависит от оценки
- Задержали зарплату? Требуйте компенсацию
- Автор по фамилии Степанов
- Помогли расчистить дорогу
- Подарили два очка
- Болейте на здоровье!
- Решение Курского городского Собрания от 24 января 2017 года №341-5-ОС
- Сердцем
- Счетчики горячей воды проверят
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