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Новости Курска
09 января 18-02
В Курске открылся архив ЗАГСа
09 января 15-31
В Курске в лобовой аварии пострадал 10-летний ребёнок
09 января 12-52
В Курске открылся новый авиарейс в Москву
09 января 11-47
В Курске дороги чистят почти 150 единиц спецтехники
09 января 11-15
В Курске мужчина угнал автомобиль, чтобы подвезти девушку
30 декабря 15-44
В Курске 3 января пройдёт фестиваль «Другой день»
30 декабря 15-25
Вчера в Курске легковушка врезалась в стоящий грузовик
30 декабря 13-34
Вчера в Курске паровозиком столкнулись 3 автомобиля
30 декабря 13-25
В Курске появился культурный центр имени Георгия Свиридова
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30 декабря 13-13
Где в Курске запускать салюты в Новогоднюю ночь?
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Итожим то, что прожили...В руках бокал шампанского, по телевизору – «Ирония судьбы», а в голове мысли о будущем. Но перед тем, как начать новую жизнь в новом году, давайте вспомним, чем жили в уходящем 2016-м. Что беспокоило нас, что радовало и не оставляло равнодушными.
Новый адрес Георгия СвиридоваЛучшего новогоднего подарка, чем помещение для Свиридовского центра искусств, что открылось 30 декабря в здании Дворянского собрания, любителям музыки нельзя было и желать, причем не только курянам.
Новогодние фантазииСветящиеся елочки на крышах, летающие корабли и занесенные снегом фонтаны – часть праздничной фантазии, которую удалось создать предприятиям потребительской сферы, участвующим в городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление.
В русских традицияхПосле слов премьер-министра Дмитрия Медведева, что пора вместо кофе «американо» пить «руссиано», редакция «ГИ» решила отыскать к новогоднему столу блюда и напитки, которые бы соответствовали термину «традиционные».
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