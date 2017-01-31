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Новости Курска
01 февраля 18-13
В Курске мужчину, который менял колесо, сбил автомобиль
01 февраля 16-40
В Курске задержали несовершеннолетних воров
01 февраля 12-47
Во вчерашнем ДТП в Курске пострадали трое детей
01 февраля 12-38
В Курске мошенники украли у пенсионерок более 100 тысяч рублей
01 февраля 11-40
В Курске отметят День памяти Александра Пушкина
01 февраля 11-32
Счётчики курян проверят специалисты «Квадры»
01 февраля 11-17
В Курской области в пожаре погиб мужчина
31 января 22-25
В школах Курска не будет занятий с 1 по 4 февраля
31 января 15-48
В Курской области школы и детский сад закрыли на карантин
31 января 15-39
В Курске столкнулись Лада и Нива. Пострадала девушка
31 января 15-28
В Курске задержали безработных грабителей
31 января 12-19
Курские власти просят субсидирования авиарейса в Минводы
Архив новостей
31 января 11-53
Сегодня под Курском перевернулась «Лада Гранта»
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Мороз и гонка – день чудесныйВ минувшие выходные на ипподроме состоялись традиционные зимние гонки «Курский соловей», посвященные 74-й годовщине освобождения Курска. В этом году они сменили дислокацию – им пришлось перебраться с Ушаковского пруда. Впрочем, зрелищность от этого не пострадала, а вот количество зрителей заметно возросло.
Их ждал «Успех»В КГУ прошла 16-я церемония вручения премии общественного признания «Успех».
Обратятся к министру здравоохраненияНа шестом заседании Курской областной думы обсудили бюджет, рассмотрели вопросы, касающиеся социальной поддержки.
Как курский художник укротил ветер– Зима в этом году роскошная, – говорит художник и спортсмен Сергей Баженов, освоивший за свою жизнь и ролики, и скейт, и сноуборд, и горные лыжи, и байк, и даже экзотический кайтбординг, или кайтинг.
Десятая победа подрядВ минувшую среду, 25 января, «Динамо» провело очередной матч Евролиги. В гости прибыли француженки из Монпелье.
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