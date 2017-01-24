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Новости Курска
26 января 12-29
В Курске пройдёт выставка репродукций Айвазовского
26 января 12-15
Под Курском столкнулись иномарки. Четверо пострадавших
26 января 12-05
Из Курска не исчезнут трамваи
25 января 17-28
Под Курском поймали московского полицейского
25 января 16-48
В Курске поймали риелтора-обманщика
25 января 16-31
В Курске участкового полиции поймали на взятке
25 января 16-06
В Курске сегодня ночью пройдут учения в торговом центре
25 января 14-45
В Курске "Дом Малевича" продают за 1 рубль
25 января 11-22
В Курске после снегопада ожидается похолодание
25 января 11-13
В Курске сегодня пройдёт «ЗАЧЁТная тусовка»
25 января 10-50
В Курске задержали преступников, проникших на завод «Маяк»
Архив новостей
24 января 16-51
В Курске наркоман украл 150 тысяч рублей из магазина
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← Свежий номер 24 января 2017 (3960) тираж номера: 4410 экз.
Маршрут для несведущих: «аптека – поликлиника – аптека»С нового года аптеки прекратили отпускать антибиотики и ряд других лекарств без рецепта. Как нововведения отразились на пациентах, врачах и фармацевтах, рассказали на пресс-конференции чиновники от здравоохранения.
Меньше аварий и пожаровНа минувшей неделе в драмтеатре прошло итоговое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
По новым правиламС 1 января изменился порядок расчета за горячую воду и отопление.
Фримаркет как философия вещей«Настал момент очистить полки и шкафы и принести пользу окружающим!» – призывает идеолог и организатор фримаркета в Курске Карина Мыцких.
Язык цветовКрасные розы говорят о любви, желтые тюльпаны – к расставанию, белые лилии – свидетельство искреннего восхищения. А вы владеете языком цветов?
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