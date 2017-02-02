2017

тираж номера: 4281 экз. ← Свежий номер 04 февраля 2017 (3965)

Сети, которые помогают птичкам Спасением для пичуг, борющихся за выживание на морозе, станет доброе дело, начатое школьницей Ангелиной Заблоцкой. Юная курянка предложила делиться в популярных ныне соцсетях... нет, не эффектными селфи, а фотоснимками кормушек, изготовленных своими руками и щедро наполненных крошками, семечками или любым другим кормом для пернатых. Спасением для пичуг, борющихся за выживание на морозе, станет доброе дело, начатое школьницей Ангелиной Заблоцкой. Юная курянка предложила делиться в популярных ныне соцсетях... нет, не эффектными селфи, а фотоснимками кормушек, изготовленных своими руками и щедро наполненных крошками, семечками или любым другим кормом для пернатых.

Имя для курской галереи Все больше зрителей собирают с каждой новой встречей вернисажи в рамках проекта «Приближение к искусству», старт которому дали в свое время первые лица муниципальной власти Курска. Все больше зрителей собирают с каждой новой встречей вернисажи в рамках проекта «Приближение к искусству», старт которому дали в свое время первые лица муниципальной власти Курска.

Пульт Личности В Курске близится музыкальное событие исключительного масштаба: 10 февраля в концертном зале «МегаГРИННа» отметят круглые даты Русский камерный оркестр (КГУ) и дирижер, заслуженный работник культуры РФ Сергей Проскурин. В Курске близится музыкальное событие исключительного масштаба: 10 февраля в концертном зале «МегаГРИННа» отметят круглые даты Русский камерный оркестр (КГУ) и дирижер, заслуженный работник культуры РФ Сергей Проскурин.

Победитель времени По праву носит «победное» имя Виктор Склярук, заведующий отделом Курского областного краеведческого музея, отметивший на днях 75-летний юбилей. Есть поговорка, что время-де боится только пирамид. Но заслуженного работника культуры РФ оно явно уважает. По праву носит «победное» имя Виктор Склярук, заведующий отделом Курского областного краеведческого музея, отметивший на днях 75-летний юбилей. Есть поговорка, что время-де боится только пирамид. Но заслуженного работника культуры РФ оно явно уважает.