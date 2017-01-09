2017

тираж номера: 3892 экз. ← Свежий номер 31 декабря 2016 (3951)

Итожим то, что прожили... В руках бокал шампанского, по телевизору – «Ирония судьбы», а в голове мысли о будущем. Но перед тем, как начать новую жизнь в новом году, давайте вспомним, чем жили в уходящем 2016-м. Что беспокоило нас, что радовало и не оставляло равнодушными. В руках бокал шампанского, по телевизору – «Ирония судьбы», а в голове мысли о будущем. Но перед тем, как начать новую жизнь в новом году, давайте вспомним, чем жили в уходящем 2016-м. Что беспокоило нас, что радовало и не оставляло равнодушными.

Новый адрес Георгия Свиридова Лучшего новогоднего подарка, чем помещение для Свиридовского центра искусств, что открылось 30 декабря в здании Дворянского собрания, любителям музыки нельзя было и желать, причем не только курянам. Лучшего новогоднего подарка, чем помещение для Свиридовского центра искусств, что открылось 30 декабря в здании Дворянского собрания, любителям музыки нельзя было и желать, причем не только курянам.

Новогодние фантазии Светящиеся елочки на крышах, летающие корабли и занесенные снегом фонтаны – часть праздничной фантазии, которую удалось создать предприятиям потребительской сферы, участвующим в городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление. Светящиеся елочки на крышах, летающие корабли и занесенные снегом фонтаны – часть праздничной фантазии, которую удалось создать предприятиям потребительской сферы, участвующим в городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление.