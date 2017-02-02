В тренировочном центре МегаГРИННа проходит первенство России по фехтованию среди кадетов. Состязаний такого уровня в этом виде спорта в Курске еще не было: в первенстве участвуют сильнейшие спортсмены России до 18 лет, имеющие II юношеский разряд и выше, выступающие за сборную региона и сборную страны.