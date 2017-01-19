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Новости Курска

20 января 17-24
В Курске убирают Новогодние ёлки
20 января 17-06
Курянин обокрал Дом культуры
20 января 16-50
В Курске таксист наехал на санки с ребёнком
20 января 13-38
В Курске парня избил друг из-за разговоров о девушке. Он скончался
20 января 13-28
В Курске открылась школа для приёмных родителей
20 января 13-22
Вчера в Курске в автомобильной аварии пострадали трое человек
20 января 12-56
В деревне под Курском сгорел дом
20 января 11-18
В Курске задержали похитителя смесителя
19 января 17-36
В Курске на проспекте Дериглазова построят школу
19 января 17-23
Жители Курска ограбили банк в Москве
19 января 17-12
Сегодня при пожаре в Курской области сгорели двое мужчин
19 января 13-44
Курск может стать лучшим городом России
19 января 13-39
Курская чемпионка Инна Дериглазова выиграла «серебро» на этапе Кубка Мира-2017 в Алжире
19 января 12-56
В Крещенскую ночь в Курске сгорела квартира
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27 ноября в России будут праздновать День Матери. А вы будете поздравлять своих мам?

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Первый по безопасности

На итоговом заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям наш город и лично глава администрации Курска Николай Овчаров получили ряд почетных наград.

Живая память о «небесном курянине»

Уроженцем Курска, чье имя славит без преувеличения вся планета, является преподобный Серафим, святой подвижник, в миру носивший имя Прохора Машнина. Чтобы делами чтить память о великом земляке, вот уже десять лет действует общественная организация в его честь.

Самый новогодний округ и самая красивая витрина

Сотни памятников при жизни

Солидную дату отмечает 21 января старейшина региональной организации Союза архитекторов России, мастер, чьи труды служат ориентиром для коллег, – Виктор Семенихин.

У трамваев снова будни

В первые рабочие дни 2017 года в редакцию «ГИ» не раз обращались со звонками и устными просьбами куряне, сообщая, что, на их взгляд, на маршрутах областного центра значительно уменьшилось количество трамваев.

ОРВИ и грипп возвращаются

По итогам первой январской недели СМИ сообщили о том, что эпидемию гриппа удалось переломить. К середине месяца ситуация изменилась. После каникул все вернулось на круги своя.

Паспорт благоустройства объекта: порядок оформления, согласования и утверждения

В конце декабря 2016 года вступило в силу постановление администрации города Курска от 09.12.2016 №3978 «Об утверждении порядка оформления, согласования и утверждения паспорта благоустройства объекта, расположенного на территории МО «Город Курск».

Шаг в прорубь

Все, кто ходит в баню, с упоением рассказывают о расслаблении и чувстве обновления после водных процедур. «ГИ» поговорили с теми, кто предпочитает ледяную воду горячей — с опытными «моржами». Они помогли составить путеводитель по зимнему купанию.

А у нас во дворе...

Происшествия

Наказанная самоуверенность

Этот день в истории

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