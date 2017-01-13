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Новости Курска
16 января 18-36
В Курске женщина открыла в квартире интим-салон
16 января 18-25
В Курске прошёл День литератора
16 января 12-35
В Курске столкнулись два автомобиля. Пострадали две девушки
16 января 12-18
В Курске планово отключат свет
16 января 12-10
В Курске на выходных сгорела «Лада»
16 января 11-09
Курские спасатели обследуют просевший дом в Дзержинске
13 января 18-07
В Курске из камер хранения воровал вещи белгородец
13 января 17-24
Вчера в Курске столкнулись два автомобиля «Рено»
13 января 12-14
В Курске выберут лучшего менеджера 2016 года
Архив новостей
13 января 11-44
В Курске автобус с пассажирами врезался в столб
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Доверие читателей оправдаем!Приятно получать поздравления в день, когда чествуют лучших представителей твоего ремесла. Хотя работники отечественных СМИ и в День российской печати, 13 января, прямо среди приятных речей и подарков не расставались с блокнотами, диктофонами и видеокамерами.
Семь леди и яНесмотря на демографический кризис, многие подсознательно связывают наличие в семье пяти и более детей с асоциальными родителями и неустроенным бытом. «ГИ» побывали в гостях у Павла и Екатерины Белых, воспитывающих шесть очаровательных дочек, и готовы поспорить со сложившимся мнением.
О тех, кто по ту сторонуГазета – единый, слаженный организм, в котором каждый «орган» имеет важное значение. Фотокорреспондент отвечает за снимки, журналисты пишут материалы, редакторы приводят их в читабельный вид…
Балет с ПРИНЦессой в главной ролиВ среду, 11 января, «Динамо» в рамках Евролиги принимало на своем паркете польскую «Вислу».
Подарили праздник«Здравствуйте, дети! Это я к вам пришел, Дед Мороз!». С этих слов начинается рождественская сказка для малышей. Но если ребенок в силу особенностей здоровья не слышит Дедушку?
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