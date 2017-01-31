2017

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Мороз и гонка – день чудесный В минувшие выходные на ипподроме состоялись традиционные зимние гонки «Курский соловей», посвященные 74-й годовщине освобождения Курска. В этом году они сменили дислокацию – им пришлось перебраться с Ушаковского пруда. Впрочем, зрелищность от этого не пострадала, а вот количество зрителей заметно возросло. В минувшие выходные на ипподроме состоялись традиционные зимние гонки «Курский соловей», посвященные 74-й годовщине освобождения Курска. В этом году они сменили дислокацию – им пришлось перебраться с Ушаковского пруда. Впрочем, зрелищность от этого не пострадала, а вот количество зрителей заметно возросло.

Их ждал «Успех» В КГУ прошла 16-я церемония вручения премии общественного признания «Успех». В КГУ прошла 16-я церемония вручения премии общественного признания «Успех».

Обратятся к министру здравоохранения На шестом заседании Курской областной думы обсудили бюджет, рассмотрели вопросы, касающиеся социальной поддержки. На шестом заседании Курской областной думы обсудили бюджет, рассмотрели вопросы, касающиеся социальной поддержки.

Как курский художник укротил ветер – Зима в этом году роскошная, – говорит художник и спортсмен Сергей Баженов, освоивший за свою жизнь и ролики, и скейт, и сноуборд, и горные лыжи, и байк, и даже экзотический кайтбординг, или кайтинг. – Зима в этом году роскошная, – говорит художник и спортсмен Сергей Баженов, освоивший за свою жизнь и ролики, и скейт, и сноуборд, и горные лыжи, и байк, и даже экзотический кайтбординг, или кайтинг.