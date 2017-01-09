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Новости Курска

09 января 18-13
В Курске задержали преступную группу, распространявшую «дизайнерские» наркотики
09 января 18-02
В Курске открылся архив ЗАГСа
09 января 15-41
В Курске определились победители «Кубка Курска-2017» по настольному хоккею
09 января 15-31
В Курске в лобовой аварии пострадал 10-летний ребёнок
09 января 12-52
В Курске открылся новый авиарейс в Москву
09 января 11-57
Вчера курская баскетбольная команда «Динамо» обыграла новосибирских одноклубниц.
09 января 11-47
В Курске дороги чистят почти 150 единиц спецтехники
09 января 11-37
Курская юношеская футбольная команда «Авангард» победила португальцев и бельгийцев, но уступила белгородцам
09 января 11-15
В Курске мужчина угнал автомобиль, чтобы подвезти девушку
30 декабря 15-44
В Курске 3 января пройдёт фестиваль «Другой день»
30 декабря 15-25
Вчера в Курске легковушка врезалась в стоящий грузовик
30 декабря 13-34
Вчера в Курске паровозиком столкнулись 3 автомобиля
30 декабря 13-25
В Курске появился культурный центр имени Георгия Свиридова
30 декабря 13-13
Где в Курске запускать салюты в Новогоднюю ночь?
Архив новостей

27 ноября в России будут праздновать День Матери. А вы будете поздравлять своих мам?

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Свежий номер 31 декабря 2016 (3951) тираж номера: 3892 экз.

С наступающим!

Итожим то, что прожили...

В руках бокал шампанского, по телевизору – «Ирония судьбы», а в голове мысли о будущем. Но перед тем, как начать новую жизнь в новом году, давайте вспомним, чем жили в уходящем 2016-м. Что беспокоило нас, что радовало и не оставляло равнодушными.

Чего ждем от 2017-го?

Новый адрес Георгия Свиридова

Лучшего новогоднего подарка, чем помещение для Свиридовского центра искусств, что открылось 30 декабря в здании Дворянского собрания, любителям музыки нельзя было и желать, причем не только курянам.

Новогодние фантазии

Светящиеся елочки на крышах, летающие корабли и занесенные снегом фонтаны – часть праздничной фантазии, которую удалось создать предприятиям потребительской сферы, участвующим в городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление.

В русских традициях

После слов премьер-министра Дмитрия Медведева, что пора вместо кофе «американо» пить «руссиано», редакция «ГИ» решила отыскать к новогоднему столу блюда и напитки, которые бы соответствовали термину «традиционные».

Морозные деньки

Под бой курантов

Огни большого праздника

Этот день в истории

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